Еще один склад радиоактивных отходов появится под Екатеринбургом

Заказчиком выступает Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный экологический оператор» Новый склад появится вблизи поселка Крутой. Планируется начать строительство в 2022 году, а завершить его в 2024.
Победивший в конкурсе обязуется выполнить изыскание не позднее 23 июля 2021 года.
В качестве основных параметров проектируемого объекта перечислены:
На территории будет располагаться цех приемки и хранения, паспортизации и хранения, переработки и кондиционирования, склад для пустых контейнеров, склад материалов, вышедших из-под радиационного контроля, склад промышленных отходов с повышенным содержанием радионуклидов.
На хранение и паспортизацию должны будут поступать отходы 3 и 4 класса. Объект будет иметь III степень радиационной опасности.
В центре будет обрабатываться не менее 600 кубических метров радиационных отходов ежегодно.