Латвийский банк судится за отель в центре Екатеринбурга

В сеть отелей включены гостиницы в Екатеринбурге, Перми и Кирове. В руководстве второй раз за год меняются владельцы, пишет E1.
Four Elements находится под судебными тяжбами из-за долгов. Банк из Латвии прекратил работу в 2019 году, а в 2020 году подал иск на экс-владельцев с требованием признать в качестве залога по кредиту здания отелей.
В общей сложности исковые требования выдвинуты на сумму 4,4 миллиарда рублей. Дело будет рассматривать Арбитражный суд Свердловской области.
Юристы заявляют, что для погашения долгов здания отелей могут уйти с молотка, чтобы вернуть средства банку.
Отели работали под брендом Hilton, когда латвийский банк выделил 20 миллионов долларов на развитие. Они принадлежали компании, подконтрольной экс-главе Кировской области Никите Белых, который находится в тюрьме из-за взятки.
Бывшие собственники не смогли погасить задолженность и тогда отелями начал управлять сам банк. Покупатель не был найден и было принято решения о создании нового бренда Four Elements.