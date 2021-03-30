TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Летние лагеря на Урале будут работать в режиме обсерваторов

30 марта 2021, 11:40
Фото: pixabay.com
Оздоровительные летние лагеря Свердловской области, откроются в режиме обсерваторов.

На летний период 2021 года планируется одновременный заезд сотрудников лагерей и школьников. В этом повторяется опыт прошлого года. Все участники смены летнего лагеря останутся в нем на весь период, 21 день. Сотрудники в обязательном порядке пройдут тестирование на COVID-19.

Стоимость путевки в этом году составит около 24 тысяч рублей, 50 процентов из которых оплачивается родителями, сообщает начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко.

Ограничения, относящиеся наполняемости лагерей сохранятся, но по сравнению с прошлым годом увеличатся до 75 %.

В Екатеринбурге запись начнется 15 апреля и закончится 25 апреля. Выбрать можно будет из 18 муниципальных лагерей. В городские лагери запись будет вестись с 20 апреля по 12 мая, в санатории с 25 апреля по 12 мая. Возраст детей должен быть от 6,6 лет до 18 лет. Начало первой смены стартует с 1 июня.

Для регистрации заявления необходимо обратиться в МФЦ и ЦМУ, либо заполнить заявление через портал Госуслуг.

#Детский лагерь#Лагерь#Екатеринбург#Школьники#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14