Новым министром финансов Свердловской области стал Александр Старков

Прямая трансляция заседания проходила на YouTube, депутаты единогласно утвердили кандидатуру нового министра 40 голосами.
Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Александр Высокинский отметил, что у Старкова имеется «способность к балансировке интересов». Он работает в Минфине уже 10 лет, до этого занимал должности в мэрии Екатеринбурга.
Сам Старков назвал основным приоритетом бюджетной политики региона социальную поддержку жителей. Первоочередной задачей он счиитает снижение госдолга.
Напомним, в декабре 2020 года Александр Старков стал исполняющим обязанности министра финансов Свердловской области после того, как Галина Кулаченко покинула этот пост.