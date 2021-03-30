Очередная жертва из Екатеринбурга лишилась 850 тысяч после звонка «сотрудника банка»

По ее словам, позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мужчина сообщил, что кто-то пытается завладеть ее сбережениями. Мошенник рекомендовал снять все деньги и перевести их на «безопасный» счет. Пенсионерка пошла в отделение банка, сняла через кассу 850 тысяч рублей со сберегательного счета и через банкомат перевела их на неизвестные счета. Затем «специалист» прервал разговор. Екатеринбурженка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.