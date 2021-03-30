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Очередная жертва из Екатеринбурга лишилась 850 тысяч после звонка «сотрудника банка»

30 марта 2021, 04:14
Фото: 1mediainvest.ru
850 тысяч перевела пенсионерка из Екатеринбурга на «безопасный» счет и лишилась накоплений, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

25 марта в отдел полиции Екатеринбурга с заявлением обратилась 66-летняя женщина. Она рассказала, что злоумышленники украли у нее деньги.

По ее словам, позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мужчина сообщил, что кто-то пытается завладеть ее сбережениями. Мошенник рекомендовал снять все деньги и перевести их на «безопасный» счет. Пенсионерка пошла в отделение банка, сняла через кассу 850 тысяч рублей со сберегательного счета и через банкомат перевела их на неизвестные счета. Затем «специалист» прервал разговор. Екатеринбурженка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Сейчас сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

Напомним, 8 марта жительница Екатеринбурга перевела 1,1 миллиона рублей неизвестным после звонка лже-силовика.

Миллион рублей екатеринбурженка перевела на «безопасные счета» по совету лже-силовика
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