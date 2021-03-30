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Сильные ветра надвигаются на Нижний Тагил

30 марта 2021, 11:26
Фото: 1mediainvest.ru
Метеорологические службы сообщают, что сильные ветра надвигаются на Нижний Тагил. В период непогоды спасатели призывают жителей соблюдать меры безопасности и не «шутить» с огнем.

Сильные ветра – до 18 метров в секунду надвигаются на Нижний Тагил и большую часть Свердловской области.

Об ухудшении погодных условий завтра, 31 марта жителей предупреждает региональное МЧС. Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать меры безопасности в период непогоды и предупреждают об осложнении пожарной обстановки.

В течение дня температура воздуха в Нижнем Тагиле поднимется до отметки +5 градусов, ожидается переменная облачность. Ночью столбики термометров опустятся до –3 градусов.

По данным синоптиков, ветреная погода сохранится на Среднем Урале до выходных.

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