Метеорологические службы сообщают, что сильные ветра надвигаются на Нижний Тагил. В период непогоды спасатели призывают жителей соблюдать меры безопасности и не «шутить» с огнем.

Сильные ветра – до 18 метров в секунду надвигаются на Нижний Тагил и большую часть Свердловской области. Об ухудшении погодных условий завтра, 31 марта жителей предупреждает региональное МЧС. Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать меры безопасности в период непогоды и предупреждают об осложнении пожарной обстановки. В течение дня температура воздуха в Нижнем Тагиле поднимется до отметки +5 градусов, ожидается переменная облачность. Ночью столбики термометров опустятся до –3 градусов. По данным синоптиков, ветреная погода сохранится на Среднем Урале до выходных. Материалы по теме Управляющие компании складируют снег во дворах Нижнего Тагила вместо его вывоза Смог на два дня накроет Свердловскую область