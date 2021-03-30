Суд отказался восстанавливать на службе уволенную из-за фото «Красу Росгвардии»

Будем подавать апелляционную жалобу. Я ожидала такого решения суда,заявила девушка изданию Ура.ру.
Она отметила, что из-за пандемии коронавируса не смогла найти себе работу. На данный момент Анна занимается спортом.
Напомним, Анна Храмцова была уволена из Росгвардии из-за публикаций в Instagram. Руководство посчитало, что она выложила секретные объекты. Теперь Анна через суд добивается восстановления на службе и намерена потребовать компенсацию морального вреда.
29 марта стало известно, что девушка приняла участие в Кубке Свердловской области по бодибилдингу по фитнес-бикини. Для Храмцовой это третье соревнование, ранее она становилась чемпионкой области и УрФО.