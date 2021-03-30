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Суд отказался восстанавливать на службе уволенную из-за фото «Красу Росгвардии»

30 марта 2021, 16:24
Фото: 1mediainvest.ru
Ленинский районный суд Екатеринбурга не стал восстановить на службе «Красу Росгвардии-2019» Анну Храмцову, которую уволили из-за публикаций в Instagram.

Будем подавать апелляционную жалобу. Я ожидала такого решения суда,заявила девушка изданию Ура.ру.

Она отметила, что из-за пандемии коронавируса не смогла найти себе работу. На данный момент Анна занимается спортом.

Напомним, Анна Храмцова была уволена из Росгвардии из-за публикаций в Instagram. Руководство посчитало, что она выложила секретные объекты. Теперь Анна через суд добивается восстановления на службе и намерена потребовать компенсацию морального вреда.

29 марта стало известно, что девушка приняла участие в Кубке Свердловской области по бодибилдингу по фитнес-бикини. Для Храмцовой это третье соревнование, ранее она становилась чемпионкой области и УрФО.

«Краса Росгвардии-2019», уволенная из-за фото, выступила на Кубке по бодибилдингу
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