Два подозреваемых в шпионаже в пользу России мужчины задержаны в Италии

Задержание планировалось давно, до этого велось длительное расследование, которое было проведено Агентством внутренней информации и безопасности Италии совместно с группой спецопераций, разведкой и штабом обороны. Личные данные задержанных неизвестны. По данным СМИ, итальянец предоставил секретную информацию в обмен на денежные средства, «вероятно, столкнувшись с серьезными семейными проблемами».