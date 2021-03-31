Два подозреваемых в шпионаже в пользу России мужчины задержаны в Италии

Один из задержанных является российским военным, другой — офицер ВМС Италии. Они задержаны во время «обмена данных». Содержание передаваемых сведений и документов не разглашается. МИД Италии вызвал российского посла, сообщает «Комерсантъ».
Задержание планировалось давно, до этого велось длительное расследование, которое было проведено Агентством внутренней информации и безопасности Италии совместно с группой спецопераций, разведкой и штабом обороны. Личные данные задержанных неизвестны. По данным СМИ, итальянец предоставил секретную информацию в обмен на денежные средства, «вероятно, столкнувшись с серьезными семейными проблемами».
Пресс-служба Италии поясняет, что задержанный при передаче секретной информации россиянин, является должностным лицом в посольстве РФ. Положение арестованного итальянского военного все еще рассматривается в связи с его дипломатическим статусом.
В МИД России не дает комментариев по поводу данного задержания.
Напомним, из Екатеринбурга был выслан сотрудник Генерального консульства США Энтони Грох, подозреваемый в занятии разведкой в интересах США.