«Коммунисты России» намерены «осудить» КПРФ за развал Советского Союза

Posted 31 марта 2021,, 12:10
Published 31 марта 2021,, 12:10
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Мероприятие пройдет в виде народного суда, который, согласно видению Сурайкина, должен стать аналогом действовавших в эпоху советской власти так называемых судов чести. Члены коллегий данных выборных структур выносили приговор обвиняемому в форме порицания с возможностью передачи дела на рассмотрение следствия.
На предстоящем суде коллегию судей сформируют из народных заседателей и народного судьи. Обвинителем станет сам Сурайкин. Помимо Геннадия Зюганова, руководитель «Коммунистов России» также предъявит обвинения бывшему главе СССР Михаилу Горбачеву, экс-главам Украины и Белоруссии Леониду Кравчуку и Станиславу Шушкевичу.
«В период развала Советского Союза глава КПРФ Геннадий Зюганов работал на аппарат так называемого „архитектора перестройки“, идеолога измененной верхушки КПСС, завотделом пропаганды ЦК КПСС Александра Яковлева. Какие поручения Зюганову давались от Яковлева, которого историки подозревают в связях с ЦРУ? Народный суд определит не только причины, но также мотивы и механизмы подрывной деятельности Горбачева, Яковлева и Зюганова, проводимой ими в 1991 году», — отметил Сурайкин.
Кроме этого, лидер партии «Коммунисты России» уверен, что Зюганов и в настоящее время «изо всех сил способствует развалу коммунистического движения». Для аргументации своего мнения Сурайкин привел в качестве примера множественные расколы среди зюгановцев, о которых в последнее время часто сообщают разные медиа.
Свидетелями обвинения будут выступать граждане 15 бывших союзных республик, которым в период развала СССР было 16 лет. Слушание приурочили к предстоящей 30-й годовщине подписания 8 декабря 1991 года Беловежских соглашений об образовании Союза Независимых Государств. Все заседания будут проходить в дистанционном формате.