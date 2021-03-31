«Коммунисты России» намерены «осудить» КПРФ за развал Советского Союза

Кроме этого, лидер партии «Коммунисты России» уверен, что Зюганов и в настоящее время «изо всех сил способствует развалу коммунистического движения». Для аргументации своего мнения Сурайкин привел в качестве примера множественные расколы среди зюгановцев, о которых в последнее время часто сообщают разные медиа.