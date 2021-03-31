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Прием заявлений в начальные классы школ Нижнего Тагила стартует 1 апреля

31 марта 2021, 11:54
Фото: pixabay.com
Прием заявлений для поступления в первые классы по месту жительства начнется в Нижнем Тагиле 1 апреля. Подать заявление можно лично, через МФЦ, через Госуслуги или почтой.

В 2021 году для поступления в первый класс необходимо подать заявление в образовательное учреждение. Для этого необходимо выбрать один из способов:

  • лично обратиться в учреждение образования;
  • лично обратиться в МФЦ;
  • подать заявление через портал Госуслуги;
  • отправить заказное письмо через почту.

Родители, либо законные представители, должны предоставить для приема:

  • копию документа, удостоверяющего личность;
  • копию свидетельства о рождении ребенка;
  • копию подтверждающего документа о регистрации ребенка по месту жительства;
  • справку с места работы родителя или представителя (при необходимости).

Также, при наличии, предоставляется копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии. При необходимости, нужно предоставить копию подтверждающего установление опеки или попечительства документа, сообщает Управление образования Нижнего Тагила.

При подаче заявления в электронной форме, родителям необходимой подойти в образовательное учреждение в течение трех дней и предоставить оригиналы документов.

Приказ о зачислении издается не ранее 1 и не позднее 3 июля 2021 года.

Согласно приказу управления образования № 234 от 16 марта 2021 года, будет организована «Горячая линия» по вопросам зачисления в первые классы, не позднее 22 марта.

В документе обозначены сроки приёма — с 1 апреля в 00.00 по 30 июня 2021 года.

Напомним, новые правила приема детей в первые классы регулируются приказом Минпросвешения РФ № 458 от 11 сентября 2020 года. В нем также отмечается, что заявки о приеме детей, не имеющих первоочередного права зачисления, будут приниматься с 6 июля.

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