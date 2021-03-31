«Родина» предлагает ввести отдельный УК для мигрантов

По сообщению gorod55.ru, в данный момент основной процент трудовых мигрантов — это граждане стран Средней Азии, в основном Узбекистана и Таджикистана. Так, в период с января по ноябрь прошлого года они оформили 92% всех патентов. С 2016 по 2019 год количество иностранцев, приехавших в РФ, составляло 9-11 млн человек. На конец января 2020 года в Россию прибыло чуть более 10 млн иностранцев.