Тагильчанка сбросила 40 килограмм и вошла в топ-7 на Кубке по бодибилдингу

28-й Кубок Свердловской области по бодибилдингу прошел в Екатеринбурге. Соревнование собрало рекордное количество участников. Спортсмены из 10 регионов России состязались в различных категориях. После длительного перерыва, связанного с пандемией, 190 человек вышли на сцену, сообщает АН «Между строк».
Жанна Коробейникова участвовала в соревнованиях впервые, поэтому подала заявку в категорию «Дебют» в фитнес-бикини. Вместе с ней в данную категорию заявилось 26 участниц. В следующий этап прошло 15 спортсменок. В итоговом дефиле Жанна оказалась на седьмом месте.
Подготовка требует не только силы и выдержки, участницы учатся позировать, передвигаться по сцене, сидят на диетах. Девушка делится впечатлениями о прошедшем соревновании и отмечает, что это личная победа для нее, ведь в результате тренировок вес снизился на 40 киллограммов.
Если ещё год назад мне бы сказали, что я окажусь на сцене в окружении подтянутых красивых принцесс, я бы покрутила у виска,рассказала Жанна.