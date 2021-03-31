Тагильчанка сбросила 40 килограмм и вошла в топ-7 на Кубке по бодибилдингу

Подготовка требует не только силы и выдержки, участницы учатся позировать, передвигаться по сцене, сидят на диетах. Девушка делится впечатлениями о прошедшем соревновании и отмечает, что это личная победа для нее, ведь в результате тренировок вес снизился на 40 киллограммов.