Уральцу грозит 5 лет колонии за удар локтем полицейского

47-летний пьяный мужчина 14 февраля пытался подняться на второй этаж в отделе полиции по Режевскому району. Он не реагировал на требования и вопросы силовиков и полицейским пришлось принять меры по пресечению противоправного поведения мужчины. В результате задержания мужчина нанес удар сотруднику правопорядка, сообщает Znak.com.