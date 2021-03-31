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Уральцу грозит 5 лет колонии за удар локтем полицейского

31 марта 2021, 10:30
Фото: pixabay.com
Жителю Режа грозит 5 лет лишения свободы за то, что он локтем ударил полицейского.

47-летний пьяный мужчина 14 февраля пытался подняться на второй этаж в отделе полиции по Режевскому району. Он не реагировал на требования и вопросы силовиков и полицейским пришлось принять меры по пресечению противоправного поведения мужчины. В результате задержания мужчина нанес удар сотруднику правопорядка, сообщает Znak.com.

На мужчину заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»), сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Обвиняемый признал вину.

Напомним, пьяный мужчина из Нижнего Тагила оскорбил полицейского и отправился под суд.

Пьяный мужчина из Нижнего Тагила оскорбил полицейского и отправился под суд
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#Суд#Удар#Мужчина#Полиция#Происшествия
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