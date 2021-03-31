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Ушел в отставку глава Новоуральска

31 марта 2021, 03:10
Фото: Сайт администрации Новоуральска
Мэр Новоуральска Владимир Цветов подал в отставку, сообщает пресс-служба городской думы.

30 марта глава города написал заявление по собственному желанию. Дума Новоуральского городского округа соберется на внеочередное заседание, чтобы утвердить прекращение полномочий Владимира Цветова и определиться с назначением исполняющего обязанности.

Причиной мог стать конфликт с «Росатомом». По информации инсайдеров, Цветов не сработался с руководством УЭХК, пишет Znak.

Напомним, 19 марта в мэрию прошла полицейская проверка. Изымались документы, которые касались главы города Владимира Цветова. С просьбой проверить расходы на отпуска и командировки обратился с заявлением местный житель. По его словам, мэра города невозможно застать на рабочем месте.

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#Новоуральск#Конфликт#Отставка#Мэр#Политика
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