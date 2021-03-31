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Вакцина от COVID-19 для животных зарегистрирована в России

31 марта 2021, 07:01
Фото: pixabay.com
Первая в мире вакцина от короновируса для животных разработана в России.

Разработанную учеными Россельхознадора вакцину против COVID-19 для животных зарегистрировали в России, сообщает ТАСС.

Препарат предназначен для плотоядных животных. Ему дали название «Карнивак-Ков». На данный момент это единственное профилактическое средство в мире против ковида для зверей. Запуск в серийное производство планируется в апреле 2021 года.

Выпуск препарата будет осуществляться на базе платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных. В испытаниях вакцины приняли участие собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Начало исследований стартовало в октябре 2020 года. Испытания показали, что препарат безвреден.

У вакцины выявили высокую иммуногенную активность, в 100 процентах случаев у всех вакцинированных животных выработались антитела к вирусу. Исследования срока формирования иммунитета после введения вакцины продолжаются. Пока он составляет полгода, рассказал заместитель руководителя Россельхознадора Константин Савенков.

#Короновирус#Прививка#Вакцинация#Вакцина#Животные#Общество
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