Вакцина от COVID-19 для животных зарегистрирована в России

Разработанную учеными Россельхознадора вакцину против COVID-19 для животных зарегистрировали в России, сообщает ТАСС.
Препарат предназначен для плотоядных животных. Ему дали название «Карнивак-Ков». На данный момент это единственное профилактическое средство в мире против ковида для зверей. Запуск в серийное производство планируется в апреле 2021 года.
Выпуск препарата будет осуществляться на базе платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных. В испытаниях вакцины приняли участие собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Начало исследований стартовало в октябре 2020 года. Испытания показали, что препарат безвреден.
У вакцины выявили высокую иммуногенную активность, в 100 процентах случаев у всех вакцинированных животных выработались антитела к вирусу. Исследования срока формирования иммунитета после введения вакцины продолжаются. Пока он составляет полгода, рассказал заместитель руководителя Россельхознадора Константин Савенков.