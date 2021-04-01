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76 тысяч человек вылечились от COVID-19 в Свердловской области

1 апреля 2021, 09:49
Фото: pixabay.com
76 тысяч случаев выздоровления после коронавируса зарегистрировано в Свердловской области, сообщает оперативный штаб региона.

За сутки в Свердловской области выявлено 135 новых случаев коронавируса

48 случаев подтверждено в Екатеринбурге. Остальные заболевшие являются жителями Арамильского городского округа, Артёмовского, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского городского округа, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого и Тугулымского городских округов.

Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 82 651 случай заражения коронавирусом.

Отмечается, что состояние 274 человек оценивается как тяжелое, из них 149 находятся в реанимации, в том числе 88 подключены к аппаратам ИВЛ.

В России за сутки с 31 марта по 1 апреля выявлено 9169 случаев заболевания, из них у 1216 человек инфекция протекает без выраженных симптомов. Всего в стране насчитывается 4 554 264 заболевших.

За сутки из больниц Свердловской области выписано 145 человек после выздоровления от коронавируса

Всего выздоровевших насчитывается 76 тысяч человек.

В России количество выздоровевших за сутки превысило на одну тысячу человек число заболевших и составило 10 247 пациентов. Общее число вылечившихся составляет 4 176 419 человек.

Число скончавшихся от коронавируса в Свердловской области достигло 2745 человек

За сутки в регионе зарегистрировано 10 летальных случая.

В России подтверждено 383 случая смерти. Всего с начала пандемии скончались 99 233 россиянина.

#Заболевшие#Статистика#Свердловская область#Здоровье
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