76 тысяч человек вылечились от COVID-19 в Свердловской области

48 случаев подтверждено в Екатеринбурге. Остальные заболевшие являются жителями Арамильского городского округа, Артёмовского, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского городского округа, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого и Тугулымского городских округов.
Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 82 651 случай заражения коронавирусом.
Отмечается, что состояние 274 человек оценивается как тяжелое, из них 149 находятся в реанимации, в том числе 88 подключены к аппаратам ИВЛ.
В России за сутки с 31 марта по 1 апреля выявлено 9169 случаев заболевания, из них у 1216 человек инфекция протекает без выраженных симптомов. Всего в стране насчитывается 4 554 264 заболевших.
Всего выздоровевших насчитывается 76 тысяч человек.
В России количество выздоровевших за сутки превысило на одну тысячу человек число заболевших и составило 10 247 пациентов. Общее число вылечившихся составляет 4 176 419 человек.
За сутки в регионе зарегистрировано 10 летальных случая.
В России подтверждено 383 случая смерти. Всего с начала пандемии скончались 99 233 россиянина.