Генконсульство США в Екатеринбурге приостановит выдачу виз

Решение принято на основании проверок безопасности дипломатического представительства США и анализа работы американского персонала в РФ. После заявления Джона Салливана, эту информация передана от США правительству РФ, говорится в публикации на сайте посольства США в РФ.
США высоко ценят связь с российским народом. Сегодня контакты между гражданами США и России служат фундаментом наших двусторонних отношений. Мы продолжим работать над укреплением этих контактов во имя поддержания отношений, основанных на тесном сотрудничестве, общих интересах и точках соприкосновения, заявляет Джон Салливан, президент США.
Работа генконсульства во Владивостоке пока не возобновится. Не смотря на ограничения, работа по представлению интересов Вашингтона в РФ и реализация внешней политики американского лидера Джо Байдена продолжится. Данная работа включает защиту интересов американского бизнеса, оказание поддержки гражданам США, двусторонняя и многосторонняя дипломатия.
В связи с изменениями, компетенция посольства США в Москве с 1 апреля будет расширено на всю территорию России, это коснется также услуг, оказываемых гражданам США в РФ.