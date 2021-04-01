Концерт живой классической музыки прошел в клинике Тетюхина в Нижнем Тагиле

Перед очередной композицией проговаривалась предыстория создания мелодии, а также рассказывалось, что именно композитор хотел донести до слушателя. На мероприятии пациенты услышали песни «O sole mio», «Гранада», композицию «Libertango» и танго «Ревность» Якобы Гаде.