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Концерт живой классической музыки прошел в клинике Тетюхина в Нижнем Тагиле

1 апреля 2021, 14:34
Фото: пресс-служба клиники Тетюхина
Концерт живой классической музыки «На струнах души» состоялся в клинике Тетюхина в Нижнем Тагиле. Мероприятие было организовано в медучреждении совместно с городской филармонией, сообщает пресс-служба клиники.

Перед пациентами выступил коллектив «Демидов-камерата». По словам медицинского психолога Николая Бусловского, данный концерт является частью реабилитационного процесса. Он помогает снять напряжение, справиться с волнением и восстановить здоровье после заболевания.

К примеру, для активизации процессов, протекающих в организме человека, для мобилизации лучше подойдут маршевые композиции, с более отчетливым ритмом,подчеркнул Бусловский.

Перед очередной композицией проговаривалась предыстория создания мелодии, а также рассказывалось, что именно композитор хотел донести до слушателя. На мероприятии пациенты услышали песни «O sole mio», «Гранада», композицию «Libertango» и танго «Ревность» Якобы Гаде.

Напомним, в середине февраля в цирке Нижнего Тагила состоялась благотворительная всероссийская акция «Во имя бьющихся сердец. Представление было показано медикам, которые принимают участие в борьбе с коронавирусом.

Благотворительная акция для врачей прошла в цирке Нижнего Тагила
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#Выступление#Концерт#Госпиталь им. Тетюхина#Нижний Тагил#Здоровье
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