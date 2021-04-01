На 25 миллионов рублей контрафактной одежды задержали уральские таможенники

Таможенники остановили большегруз на российско-казахстанской границе для проверки документов, после чего приняли решение о проведении таможенного досмотра. В результате досмотра транспортного средства обнаружено около 9 тонн предметов одежды без кода маркировки «Data Matrix». Кроме того, должностным лицам таможни удалось выявить еще 2 тонны контрафактных товаров от известных брендов Adidas, Puma, Reebok, Armani, Nike и Calvin Klein,рассказали в ведомстве.