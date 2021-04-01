Обвиняемым в убийстве 18-летней давности будет вынесен приговор в Нижнем Тагиле

Спустя 17 лет в феврале 2020 года, оперативник, который рос в одном дворе с убитым мальчиком, раскрыл преступление. Была задержана банда подозреваемых в совершенном преступлении. Двоих мужчин обвинили в похищении человека, а срок давности для наказания за похищение прошел и им ничего не грозит. Еще один скончался в ходе следствия. На скамье подсудимых находятся двое мужчин.