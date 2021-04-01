Повторная перепись населения пройдет на отдаленных территориях Свердловской области

Перепись, которая прошла в конце 2020 года, будет аннулирована из-за переноса основного этапа. Перенос мероприятия происходил уже дважды, с октября 2020 года на апрель 2021 года, а затем - на сентябрь 2021 года. В части муниципалитетах перепись началась заранее, в прошлом году, не исключение стала и Свердловская область. В ноябре и декабре 2020 года, произведена перепись населённых пунктов в Байкаловском МР, Махнёвском МО, Ивдельском и Тугулымском ГО, сообщает «Областная газета».