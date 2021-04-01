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Правильно спасать людей на воде смогут научиться тагильчане

1 апреля 2021, 10:23
Фото: pixabay.com
На базе спасательной станции в Нижнем Тагиле, пройдут мероприятия по обучению волонтеров навыкам спасения людей на воде.

Мероприятие пройдет 2 апреля с 13 до 15 часов по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Водная, 12. Обучение проведут спасатели и водолазы МБУ «Центр защиты населения и территории Н.Тагил». Волонтерами и добровольцами могут стать все желающие.

Будут отработаны вопросы спасения людей, провалившихся под лед на территории Нижнетагильского пруда, оказание помощи пострадавшим. На обсуждение также вынесена тема эвакуации людей из затопленных зданий и сооружений во время паводка, сообщает Центр защиты населения и территории Н.Тагил.

Цель мероприятия, отработать действия спасателей с сотрудниками других служб оперативного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций на водных объектах Нижнего Тагила.

Для удобства отработки навыков, волонтерам нужно иметь спортивную форму одежду.

Контактное лицо: Иванова Ольга Ивановна, методист поисково-спасательной службы МБУ «Центр защиты населения и территории Н.Тагил», телефон 89193832009, 8(3435)41-21-09.

#Волонтеры#Вода#Спасатели#Нижний Тагил#Общество
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