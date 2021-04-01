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Стала известна дата открытия «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге

1 апреля 2021, 03:46
Фото: E1.ru
Культурный центр «Эрмитаж-Урал» планируется открыть в Екатеринбурге 1 июля 2021 года.

Дата выбрана в связи с её исторической значимостью. 1 июля 1941 года началась эвакуация предметов искусств из Эрмитажа Москвы в Свердловск.

Фото: E1.ru

В 2022 году планируется благоустроить территорию вокруг здания.

Первая выставку посвятят Франции.

Напомним, выставка «Эрмитаж-Урал» будет состоять из двух зданий. Одно из них — это особняк 1912 года на улице Вайнера, а второй является пристроем из железобетонных и стеклянных конструкция. Экспозицию разместят в особняке. Третий этаж особняка будет отдан для мемориальной экспозиции.

«Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге будет вмещать 15 тысяч произведений искусства
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#Лето#Екатеринбург#Выставка#Эрмитаж-Урал#Новости УрФО#Свободное время
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