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Теракт был предотвращен на объекте ТЭК в Тверской области

1 апреля 2021, 10:20
Фото: pixabay.com
На территории объекта топливно-энергетического комплекса в Тверской области был ликвидирован член международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в РФ), при попытке устроить теракт.

Боевик был выходцем из Центральной Азии, но имел на руках паспорт гражданина России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Во время задержания боевик оказал вооруженное сопротивление. В результате силами спецподразделений он был ликвидирован. В ходе обысков в доме погибшего было найдено огнестрельное оружие и боеприпасы, самодельная бомба и компоненты для ее создания.

По факту подготовки к теракту было возбуждено уголовное дело.

Напомним, в начале марта 2021 года сотрудниками ФСБ в Калининградской области был задержан россиянин, который подготавливал теракт на объекте энергетики. Мужчина планировал свое преступление по причине «ненависти к действующей власти».

ФСБ предотвратила теракт в Калининградской области
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#Теракт#Происшествия
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