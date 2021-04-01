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«Уснул навсегда»: недалеко от аэропорта Кольцово нашли труп мужчины с гематомами

1 апреля 2021, 16:39
Фото: 1mediainvest.ru
Труп мужчина средних лет был найден неподалеку от второй взлетно-посадочной полосы аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.

По словам местного жителя, обнаружившего тело, труп лежал на вытоптанном пространстве. Часть лица успела почернеть.

Будто пришел пьяный, потоптался, прилег посмотреть на самолеты и навсегда уснул. Лежал выпрямившись, точно вдоль глиссады, на спине и «смотрел» в небо,рассказал свидетель изданию Е1.

Он отметил, что руки мужчины были раскинуты неестественно, а сам он был одет в куртку и джинсы. Также уралец отметил, что на теле виднелись гематомы.

На данный момент следственным отделом началась доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, 10 марта в Екатеринбурге были обнаружены сразу два трупа. Одно из тел было обнаружено на Крауля, 10, а второе на Старых Большевиков, 3. Во втором случае возле тела обнаружены следы крови и рюкзак.

Два трупа за сутки обнаружены в Екатеринбурге
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