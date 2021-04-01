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В ГИБДД предупредили об ухудшении дорожных условий в Нижнем Тагиле

1 апреля 2021, 04:33
Фото: 1Mediainvest.ru
В связи с сильным ветром и перепадом температур, в ГИБДД сообщили об ухудшении дорожных условий в Нижнем Тагиле и образовании гололеда.

В ведомстве рекомендуют водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния. А водителям, не имеющим достаточного стажа вождения, следует избегать управления транспортным средством.

В связи с погодными условиями может возрасти количество ДТП на территории Нижнего Тагила, рассказали в Отделе пропаганды ГИБДД.

Кроме того, соблюдать осторожность посоветовали и пешеходам. При пересечении проезжей части следует помнить, что тормозной путь транспортного средства в связи с гололедом может быть увеличен.

#ГИБДД#Предупреждение#Гололед#Погода#Нижний Тагил#Транспорт
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