«Закладчик» в наручниках попытался задушить стажера в отделе полиции Екатеринбурга

Пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых в основном подтвердил TagilCity.ru факт случившегося ЧП. Ранее судимый гражданин, совершив нападение на сотрудника полиции, лишь усугубил свою дальнейшую участь. По действующему законодательству поднять руку на полицейского, и тем более попытаться его убить, является отягчающим обстоятельством. Захотел скрыться из райотдела и таким образом избежать наказания за преступление, связанное с наркотиками, либо какая-то иная причина, заставила его посягнуть на честь офицера, это будет установлено в ходе начавшегося разбирательства.