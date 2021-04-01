«Закладчик» в наручниках попытался задушить стажера в отделе полиции Екатеринбурга

Оставшись наедине в кабинете, «закладчик» наркотиков в наручниках попытался задушить стажера в отделе полиции № 11 города Екатеринбурга.
Как рассказал информированный источник Е1, стажера полиции оставили присмотреть за задержанным, пока ждали результата экспертизы изъятых у него веществ.
Стажер был маленький, худощавый, а закладчик здоровенный, спортивного телосложения. Он как был, в наручниках, — прямо так и набросился на полицейского, начал душить. Упали, начали бороться. Тот начал кричать. Прибежали коллеги и спасли его, рассказал изданию собеседник.
Пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых в основном подтвердил TagilCity.ru факт случившегося ЧП. Ранее судимый гражданин, совершив нападение на сотрудника полиции, лишь усугубил свою дальнейшую участь. По действующему законодательству поднять руку на полицейского, и тем более попытаться его убить, является отягчающим обстоятельством. Захотел скрыться из райотдела и таким образом избежать наказания за преступление, связанное с наркотиками, либо какая-то иная причина, заставила его посягнуть на честь офицера, это будет установлено в ходе начавшегося разбирательства.
В настоящее время, «доморощенный Рэмбо» уже арестован и «отдыхает» на популярном в криминальных кругах курорте под названием СИЗО на улице Репина, 4 в облцентре. И наверняка горько сожалеет о случившемся. Собранные по данному факту материалы полиция направила для решения вопроса о решении возбуждение уголовного дела в Следственный комитет, отметил полковник Горелых.
От официальных комментариев в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области пока воздерживаются. В ведомстве по данному факту проводится проверка.