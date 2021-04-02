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131 новый случай COVID-19 подтвержден за сутки в Свердловской области

2 апреля 2021, 09:15
Фото: pixabay.com
131 случай заболевания коронавирусом выявлен в Свердловской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

Почти 300 заразившихся коронавирусом находятся в больницах Среднего Урала в тяжелом состоянии

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+54), Алапаевского района, Арамильского городского округа, Асбеста, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхотурья, Ирбита, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

За весь период эпидемии в регионе зафиксировано 82 782 случаев COVID-19.

В тяжелом состоянии в медицинских учреждениях Свердловской области находятся 271 пациентов, из них 151 - в отделениях реанимации, а 93 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В России за сутки выявлено 8 792 случаев коронавируса в 85 регионах страны. За время эпидемии COVID-19 подтвержден у 4 563 056 жителей страны.

Число вылечившихся от коронавируса жителей Свердловской области превысило 76,1 тысячи человек

143 свердловчан выписали из больниц региона за период с 1 по 2 апреля. Общее число выздоровевших насчитывает 76 143 человек.

Общее число вылечившихся от инфекции в России достигло 4 186 251 человек, из них 9 832 пациентов - за минувшие сутки.

8 свердловчан скончались от COVID-19 за прошедшие сутки

За время эпидемии зарегистрировано 2 753 летальных случаев.

В России за время пандемии зафиксировано 99 633 летальных случая, из них 400 человек умерли за последние 24 часа.

#Короновирус#Урал#Свердловская область#Статистика#Здоровье
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