Двум девушкам с Урала за кражу духов в Кольцово грозит до двух лет заключения

Стоимость кражи оценена в четыре тысячи рублей. Менеджеры, заметив пропажу, обратились в транспортную полицию. Правоохранительные органы вычислив подозреваемых, задержали воровок по возвращении. В отношении девушек возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Им грозит штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей, обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, исправительные работы, либо ограничение свободы на срок до двух лет.