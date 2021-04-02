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Главная информационная программа закрылась на свердловском телевидении

2 апреля 2021, 08:49
Фото: pixabay.com
Закрывается информационное шоу «События. Итоги дня», которое шло на телевидении Свердловской области.

Закрыто вечернее информационное шоу «События. Итоги дня», которое шло два часа на телеканале ОТВ более трех лет.

Информационное шоу выходило в прямом эфире по будням с 19:00 до 21:00. Последний эфир состоялся 1 апреля 2021 года. Взамен данного проекта планируется появление новой программы, сообщает управляющая ОТВ Элеонора Расулова.

Пришла пора меняться и уже совсем скоро, в мае, вы увидите новую программу. О том, как будет меняться канал и какие передачи появятся в эфире, можно будет узнавать из нашего Telegram-канала @obltv,заявляет Элеонора Расулова.

Основатель телевизионного шоу Евгений Енин анонсировал новую программу.

Новая программа будет еще круче, у нас уникальная команда, мы вообще все можем. Отдельное спасибо тем шести-семи тысячам гостей, которые побывали у нас в эфире за три года. Ждите звонков от продюсеров с приглашениями, сказал Евгений Енин.

На ОТВ ушел с поста генерального директора Областного телевидения Антон Стуликов, который отработал там одиннадцать лет. Телекомпания на данный момент входит в региональный медиахолдинг вместе с Четвертым каналом и «Студией-41».

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