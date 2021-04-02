Кардиохирурги в горящем здании больницы в Благовещенске провели операцию пациенту

Пожар в кардиоцентре Благовещенска произошел 2 апреля. Загорелась кровля. Общая площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров. Из здания были эвакуированы 120 человек, в том числе 50 человек персонала и 70 — пациенты, пишут РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.