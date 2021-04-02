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Кардиохирурги в горящем здании больницы в Благовещенске провели операцию пациенту

2 апреля 2021, 07:40
Фото: МЧС РФ
Во время пожара в здании больницы в Благовещенске Амурской области кардиохирурги провели операцию пациенту, не прерываясь на эвакуацию. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил подготовить для медиков наградные листы.

Пожар в кардиоцентре Благовещенска произошел 2 апреля. Загорелась кровля. Общая площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров. Из здания были эвакуированы 120 человек, в том числе 50 человек персонала и 70 — пациенты, пишут РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Ликвидацией возгоранич занимались 59 человек личного состава и 28 единиц техники.

Предварительной причиной возгорания стало нарушение в работе электропроводки, сообщили в прокуратуре по Амурской области.

Прокуратура города Благовещенска проводит проверку по факту возгорания чердачного помещения клиники кардиохирургии Амурской государственной медакадемии. На место происшествия выехал и. о. прокурора Благовещенска Дмитрий Ханюков. Предварительная причина возгорания — нарушения в работе электрической проводки,сообщает прокуратура Амурской области.

При этом во время пожара на первом этаже здания проводили операцию кардиохирурги.

Отмечается, что операция прошла успешно. По данным МЧС пациент был отправлен в другую клинику.

#Врачи#Пожар#Благовещенск#Происшествия
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