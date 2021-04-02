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Количество крыс и мышей на четверть сократилось в Свердловской области

2 апреля 2021, 16:49
Фото: pixabay
Число крыс и мышей в городских зданиях на четверть сократилось в Свердловской области, сообщает пресс-служба управления областного Роспотребнадзора.

Данные гласят, что разница с 2020 годом составила 26,4%. Однако отмечается, что несмотря на это, ситуация с распространением грызунов в регионе продолжает оставаться напряженной. Крысы и мыши являются разносчиками множества болезней, которые носят опасность и для человека.

В Свердловской области продолжают быть активными природные очаги бешенства, туляремии и Геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Там переносчиками данных заболеваний являются мелкие млекопитающие, дикие и домашние животные. За 2020 год на территории области не было зафиксировано случаев заболевания лептоспирозом и туляремией. Геморрагической лихорадкой с почечным синдромом заразились восемь жителей Красноуфимского района и города Красноуфимск.

В 2020 году 18,5 миллиона квадратных метров территорий, на которых проживают люди, было обработано от грызунов.

Если человека все-таки укусила крыса или мышь, специалисты рекомендуют проделать следующие действия:

  • Остановить кровотечение;
  • Промыть рану с мылом под проточной водой;
  • Обработать укус антисептическим раствором;
  • Обязательно обратиться за медицинской помощью. Если будет необходимо, врач сделает прививку против столбняка и бешенства.

#Грызуны#Свердловская область#Крысы#Мыши#Здоровье
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