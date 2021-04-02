Расследующий дело о «кладбищенской мафии» журналист избит в Екатеринбурге

Происшествие случилось вечером 1 апреля. Журналист рассказал, что к нему со спины подошли двое неизвестных и начали бить его по голове твердым предметом. В результате нападения Александр получил закрытую черепно-мозговую травму, которая оказалась усложнена большой кровопотерей.