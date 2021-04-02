TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Регулирующие агрорынок меры сочли достаточными

2 апреля 2021, 13:03
Фото: pixabay.com
Актуальный механизм регулирования внутреннего рынка минеральных удобрений был признан Правительством России работающим.

Сейчас в стране ценообразование на минеральные удобрения регулируется по методике, предложенной Федеральной антимонопольной службой. Кроме того, производители удобрений заключают отраслевые соглашения, направленные на ограничение роста цен на внутреннем рынке. Как итог – цены сейчас ниже уровня 2015 года и на 20-30% ниже общемировых.

Как пишет ТАСС, представители Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) сообщили, что, по данным на конец I квартала, объем накопленных аграриями удобрений вырос на 23,4% и составил 2,27 млн тонн (в пересчете на 100% питательных веществ). И это уже больше 50% от годовой потребности АПК России в минеральных удобрениях на весь 2021 год (в целом она составляет 4,5 млн тонн).

Практически все важнейшие сельхозрегионы страны уже полностью обеспечены минеральными удобрениями к посевной, средний показатель по РФ составляет, по данным Минсельхоза, - более 73%, причем в ряде сельхозрегионов он практически доходит до 100%, а в Липецкой области равен 110%. Оставшаяся часть будет доставлена в процессе полевых работ, до завершения которых еще минимум 1,5 месяца, заверили в РАПУ, а также подчеркнули, что вся потребность в минудобрениях и под весенний сев, и в годовом объеме будет удовлетворена.

Напомним, ранее идея по поводу принудительного снижения цен на минеральные удобрения предлагалась Минсельхозом РФ. 16 марта на Федеральном портале проектов правовых актов был опубликован проект постановления. В документе Минпромторгу и Минсельхозу предлагается заключить соглашения с производителями и поставщиками минудобрений. Но Кабмин предложение Минсельхоза отверг. Против регулирования оказались также Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития.

«В Минпромторге России полагают, что сейчас уже действуют требуемые и достаточные механизмы регулирования цен на минудобрения, – так ранее по просьбе «Интерфакса» данный вопрос прокомментировали в пресс-службе Минпромторга. – По этой причине ведомство считает ненужным внедрение дополнительных механизмов регулирования цен на минеральные удобрения в РФ».

Идея регулирования цен вызывает сомнения у участников рынка. Сейчас закупка удобрений под посевную фактически уже завершена. Докупают только хозяйства, которым не удалось сформировать запасы своевременно.

По словам вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, которые приводит “Агроинвестор”, заморозка цен на минеральные удобрения не нужна, потому что для ярового сева и подкормки озимых уже все закуплено.

#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14