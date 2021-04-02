Регулирующие агрорынок меры сочли достаточными

Практически все важнейшие сельхозрегионы страны уже полностью обеспечены минеральными удобрениями к посевной, средний показатель по РФ составляет, по данным Минсельхоза, - более 73%, причем в ряде сельхозрегионов он практически доходит до 100%, а в Липецкой области равен 110%. Оставшаяся часть будет доставлена в процессе полевых работ, до завершения которых еще минимум 1,5 месяца, заверили в РАПУ, а также подчеркнули, что вся потребность в минудобрениях и под весенний сев, и в годовом объеме будет удовлетворена.