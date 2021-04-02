УВЗ, НТМК, бизнесмены, политики и силовики попали в проект о тагильских кланах

В клан «Бизнесмены в законе» вошли предприниматели, которых связывают с неоднозначными событиями «лихих 90-х». Сейчас они полностью ушли в бизнес и занимают достаточно сильные позиции в своих отраслях. Этот клан — сформированное сообщество с негласным пактом о неконкуренции — у каждого бизнесмена была своя сфера деятельности. По мнению экспертов, в будущем влияние членов группы будет все больше ослабевать из-за ухода от дел основателей фирм в силу возраста и новых правил игры на рынке.