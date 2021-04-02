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Ветераны МВД на бронированном КАМАЗе устроили сюрприз студентам в Нижнем Тагиле

2 апреля 2021, 06:08
Фото: 1mediainvest.ru
Ветераны МВД приехали на броневике к студентам НТТМПС. Они рассказали о службе и продемонстрировали боевой автомат и гранатомет.

1 апреля 2021 года на территорию Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса нагрянул бронированный КАМАЗ с ветеранами МВД, рассказала редакции TagilCity.ru заместитель директора НТТМПС Наталья Белоусова.

Студентам устроили экскурсию внутри автомобиля, затем в здании образовательного учреждения бойцы рассказали о прохождении службы.

Ребятам дали подержать в руках боевое оружие, в том числе автомат с оптическим прицелом и гранатомет. Также студентам предложили примерить боевую амуницию — бронежилет и шлем бойцов войск специального назначения.

Фото: Замдиректора НТТМПС Наталья Белоусова

Как тагильские бойцы воевали на Северном Кавказе во времена Чеченской войны, рассказал тагильским студентам глава Нижнетагильского отделения общественной организации «Боевое Братство» Андрей Малинин.

Мы боролись с терроризмом. Если бы «зло» не было остановлено, то оно продолжило бы распространяться на новые территории. Все войны знали свои боевые задачи, сообщил Андрей Малинин.

Свое умение на сцене продемонстрировал 15-кратный чемпион по гиревому спорту, подполковник запаса внутренних войск, ветеран первой и второй чеченской войны Сергей Бестужев. Затем студентам предложили самим попробовать выполнить упражнения с гирями.

О важности армейской службы юным тагильчанам рассказал майор полиции, командир третьей роты отдельного батальона ППС Дмитрий Каракулов.

«Армия России защищает мир и покой нашей необъятной страны. Служба в армии — лучшее воспитания для мужчин. Мало быть просто отважным, необходимо уметь защищать родину, говорит Дмитрий Каракулов.

В завершении мероприятия студенты поблагодарили гостей за визит и пригласили принять участие в Турнире по пулевой стрельбе «Лучший снайпер НТТМПС — 2021», который запланирован на 8 апреля.

#Колледж#Оружие#МВД#Сотрудники#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
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