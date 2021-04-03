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«Лекарство за 150 миллионов»: фильм про тяжелобольных детей покажут в Екатеринбурге

3 апреля 2021, 11:18
Фото: Е1.RU
Фильм про тяжелобольных детей покажут в Екатеринбурге, в котором снялись семьи детей со спинальной мышечной атрофией, а также Евгений Ройзман и актриса Алена Хмельницкая.

Показ документального фильма «Дети-СМАйлики. Выиграть жизнь в лотерею» пройдет в Ельцин Центре 3 апреля. Над созданием фильма работали команды E1.RU и Сети городских порталов.

Журналисты встретились с семьями малышей с диагнозом СМА из Екатеринбурга, Челябинска, Барнаула, а также с врачами и представителями благотворительных фондов.

В их числе экс-глава Екатеринбурга, политик Евгений Ройзман, который рассказал, как родители самоотверженно сражаются за своих детей.

С 2019 года в России официально зарегистрирован и применяется препарат «Спинраза», который стоит около 150 миллионов рублей. Он не по карману большинству семей. И малыши с таким редким, но смертельным диагнозом продолжают умирать.

Это кино о том, как в России оказывают помощь малышам со спинальной мышечной атрофией (СМА), как родители вынуждены биться за положенные бесплатно лекарства и собирать средства на укол буквально по рублюотметили создатели фильма.

После показа желающие обсудить рассказанное в фильме, смогут сделать это вместе с родителями и экспертами — основателем благотворительного фонда Евгением Ройзманом и детским омбудсменом Игорем Мороковым.

Напомним, в середине марта после инъекции самого дорого укола в мире вернулся в Екатеринбург малыш со СМА Миша Бахтин.

После инъекции за 160 млн вернулся в Екатеринбург малыш со СМА
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#Документальный фильм#Болезни#Общество#Здравоохранение#Политика
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