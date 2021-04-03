Неизвестный в Саратове кинул в протестующих против депутата Бондаренко гранату

Необходимо отметить, что управляющая компания “Красная” уже не в первый раз становится участником скандальных событий. Жильцы многоквартирных домов, которые она обслуживает, неоднократно обращались с жалобами на условия проживания: в подвалах многоквартирных жилых домов постоянно скапливаются нечистоты, а летом людей атакуют насекомые. При этом жильцы утверждают, что своевременно производят оплату услуг УК, но почему-то до ресурсоснабжающих компаний деньги не доходят. Николай Бондаренко, который является руководителем УК “Красная” и по совместительству депутатом Саратовской областной думы от партии КПРФ, не отреагировал на жалобы жильцов и не стал разбираться в ситуации.