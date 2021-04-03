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Одним из самых красивых мужчин России жители признали Владимира Путина

3 апреля 2021, 12:11
Фото: 1mediainvest.ru
По итогам опроса одним из самых красивых мужчин России жители страны признали президента Владимира Путина. В опросе приняли участие тысяча российских женщин и тысяча мужчин.

В тройку самых красивых мужчин России по итогам опроса, который организовал сервис SuperJob, попали глава государства Владимир Путин, актеры Данила Козловский и Дмитрий Нагиев.

В исследовании приняли участие тысяча мужчин и женщин со всей России, сообщают РИА Новости. За Путина отдали свои голоса 18% опрошенных мужчин и 17% женщин.

За Нагиева проголосовали 3% жительниц страны и 1% мужчин, за Данилу Козловского 2% женщин и 1% мужчин.

Самым популярным среди всех вариантов у мужчин оказался «самый привлекательный мужчина России — это я» (19% опрошенных). Столько же женщин проголосовало за вариант «такого мужчины нет».

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#Россия#Владимир Путин#Общество
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