Почти 83 тысячи человек заболели COVID-19 в Свердловской области с начала пандемии

За сутки больше всего случаев выявлено в Екатеринбурге — 38. Также инфекция диагностирована у жителей Алапаевского района, Арамильского и Артинского городских округов, Асбеста, Березовского, Богдановича, Верхней Салды, Волчанска, Каменска-Уральского, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Серова, Слободо-Туринского района, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.
Общее число зафиксированных случаев — 82 915. Отмечается, что состояние 275 человек медики оценивают как тяжелое, из них 152 лежат в реанимации, а 92 подключены к аппаратам ИВЛ.
В России за прошедшие сутки инфекция выявлена у 9 021 человек в 84 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 2 011, Санкт-Петербурге — 717 и Московской области — 594. За все время пандемии зарегистрировано 4 572 077 случаев COVID-19.
Таким образом, число вылечившихся увеличилось до 76 288 человек.
По стране за все время из медучреждений выписано 4 195 869 пациентов, из них 9 618 человек со 2 по 3 апреля. Больше всего выздоровевших в Москве — 1 151, Санкт-Петербурге — 1 019 и Московской области — 605.
Девять летальных случаев зафиксировано в Свердловской области за прошедшие 24 часа. Общее число умерших — 2 762.
В России за сутки от инфекции умерло 384 пациента. Больше всего летальных исходов в Москве — 52, Санкт-Петербурге — 36 и Ростовской области — 24. Общее число смертей с начала пандемии — 100 017.