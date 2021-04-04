Девочке-подростку на Урале угрожает сосед из-за кастрации своего кота

Они оказались соседями ее, начали ей названивать, угрожать. Мне они тоже угрожали, но я-то взрослый человек, я знаю, что сказать по закону. В одном из сообщений они сказали: «Бойся этой ночи». Мы решили, если что-то случится, обратиться в полицию. На всякий случай все записи угроз мы храним. Перед папой девочки этот мужчина, насколько я знаю, извинился, говорит Ольга Новоселова.