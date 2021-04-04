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Машины массово тонут под железнодорожным мостом в Екатеринбурге

4 апреля 2021, 13:55
Фото: E1.RU
Несколько машин ушли под воду под железнодорожным мостом в Екатеринбурге. Там проходит дорога, соединяющая ЕКАД, сады и микрорайон Рудный.

Как правило, местные жители пользуются данной дорогой, чтобы сократить путь, но из-за таяния снега участок полностью затопило, сообщает Е1. На данный момент там потонуло, как минимум, пять автомобилей.

Несколько внедорожников получили гидроудар: Toyota Land Cruiser и Mercedes Gelandewagen затопило по капот. Седаны уходили по крышу.

На данный участок вода прибыла неожиданно, рассказали очевидцы.

Перед нами Land Cruiser 200 утонул. Не было понятно, что там так глубоко. Он думал, что проскочит,отметили местные жители.

В местном ГИБДД водителей призвали искать пути объезда и избегать данный участок дороги.

Фото: E1.RU

#Вода#Екатеринбург#Затопление#Мост#Новости УрФО#Происшествия
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