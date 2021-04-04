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Мокрый снег и дождь ожидают тагильчан в начале недели

4 апреля 2021, 12:14
Фото: 1mediainvest.ru
В начале недели в Нижнем Тагиле ожидается пасмурная погода, мокрый снег и небольшой дождь, по данным Gismeteo.

Понедельник, 5 апреля

Днем температура воздуха не поднимется выше +4 градусов, ожидается мокрый снег, а утром возможно до +2. Ночью возможен снег с дождем, температура до 0 градусов. Ветер северо-западный до четырнадцати метров в секунду.

Вторник, 6 апреля

Днем малооблачно, столбики термометров покажут до +5 градусов, а ночью опустятся до -3 градусов, ясная погода. Ветер западный до восьми метров в секунду.

Среда, 7 апреля

Днем синоптики прогнозируют до +5 градусов, а ночью похолодание до -6 градусов. Ветер юго-восточный до восьми метров в секунду. Тагильчан ожидает пасмурная погода с небольшим дождем днем и вечером.

#Снег#Погода#Погода в апреле#Дождь#Нижний Тагил#Экология#Здоровье
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