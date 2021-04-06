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Posted 6 апреля 2021, 09:25

Published 6 апреля 2021, 09:25

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

Горноуральский городской округ должен 18 млн за свалки: суд удовлетворил иск «Рифея»

6 апреля 2021, 09:25
Арбитражный суд Свердловской области полностью удовлетворил иск ООО «Компания «Рифей» к администрации Горноуральского городского округа. Задолженность за устранение свалок с территории составила 18 млн рублей.

Судебное заседание по иску ООО «Компания «Рифей» к администрации Горноуральского городского округа завершено в пользу регоператора. «Компания «Рифей» по суду требует оплатить работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории округа на 18 миллионов рублей.

С данным заявлением администрация округа не согласна. Полагая, что при расчете стоимости ликвидации 1 кубического метра мусора ООО «Компанией «Рифей» необоснованно завышена, сообщил TagilCity.ru глава ГГО Дмитрий Летников.

Как сказали TagilCity.ru, в администрацию Горноуральского городского округа обращений, связанных с рассрочкой платежа за ликвидацию несанкционированных свалок от регоператора «Рифей», не поступало.

Напомним, региональный оператор «Рифей» устранил с территории Горноуральского городского округа несанкционированные свалки, которые размещались вдоль трассы между поселками Бродово и Петрокаменское и между поселком Краснополье и деревней Темно-Осинова. Жители свозили на территорию бытовые, пищевые отходы, а также крупногабаритный мусор из-за отсутствия в населенных пунктах стационарных мест накопления ТКО. Свалки использовались в течение более 15 лет и занимали свыше 11 тысяч квадратных метров. Как сообщала пресс-служба регоператора, на объекте работала спецтехника, и в течение месяца специалисты вывезли свыше 7 тысяч кубометров отходов.

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#Нижний Тагил#Здоровье#Мусор#Свалки#Уборка мусора#Глава ГГО#Ликвидация#Горноуральский городской округ#Рифей#Регоператор#Свалка
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