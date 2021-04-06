Горноуральский городской округ должен 18 млн за свалки: суд удовлетворил иск «Рифея»

Напомним, региональный оператор «Рифей» устранил с территории Горноуральского городского округа несанкционированные свалки, которые размещались вдоль трассы между поселками Бродово и Петрокаменское и между поселком Краснополье и деревней Темно-Осинова. Жители свозили на территорию бытовые, пищевые отходы, а также крупногабаритный мусор из-за отсутствия в населенных пунктах стационарных мест накопления ТКО. Свалки использовались в течение более 15 лет и занимали свыше 11 тысяч квадратных метров. Как сообщала пресс-служба регоператора, на объекте работала спецтехника, и в течение месяца специалисты вывезли свыше 7 тысяч кубометров отходов.