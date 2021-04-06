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Posted 6 апреля 2021, 16:56

Published 6 апреля 2021, 16:56

Modified 18 сентября 2022, 11:38

Updated 18 сентября 2022, 11:38

Пассажира извлекали спасатели: ДТП с двумя легковушками произошло под Нижним Тагилом

6 апреля 2021, 16:56
Дорожно-транспортное происшествие с двумя легковыми автомобилями произошло на одной из трасс под Нижним Тагилом.

Инцидент случился 6 марта, около 17.00, на участке дороги между поселками Уралец и Висим. Там столкнулись «Лада Веста» и «Лада Калина». В результате аварии у одного из пострадавших врачи диагностировали открытый перелом ноги.

Также, чтобы извлечь из автомобиля пассажира, спасателям пришлось использовать специальный инструмент, пишет tagilskyspasatel в Instagram.

Транспортные средства получили механические повреждения, сообщили редакции TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила.

Напомним, 6 апреля в массовом ДТП на Вагонке в Нижнем Тагиле пострадала пассажирка автобуса.

В массовом ДТП на Вагонке в Нижнем Тагиле пострадала пассажирка ВАЗа
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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#ДТП#Уралец#Висим
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