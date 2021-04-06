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Posted 6 апреля 2021, 08:08

Published 6 апреля 2021, 08:08

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

В похищении собственного сына обвиняется свердловчанин

6 апреля 2021, 08:08
В розыск объявлен семилетний ребенок с Урала. Мальчик в настоящее время может проживать с отцом, которого разыскивает полиция.

Приставами объявлен розыск Алибекова Максима Игоревича. Мальчику семь лет. По версии следствия, ребенок может проживать с отцом, 39-летним Алибековым Игорем Израиловичем, сообщает УФССП по Свердловской области.

В настоящее время ведется исполнительный розыск несовершеннолетнего ребенка на Урале.

Напомним, на бабушку семилетнего мальчика из Асбеста заведено уголовное дело. Следствие предполагает, что пожилая женщина похитила ребенка и увезла в Узбекистан.

#Общество#Ребенок#Розыск#Отец#Пропажа
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