В похищении собственного сына обвиняется свердловчанин

Posted 6 апреля 2021, 08:08
Published 6 апреля 2021, 08:08
Modified 29 ноября, 17:42
Updated 29 ноября, 17:42
Приставами объявлен розыск Алибекова Максима Игоревича. Мальчику семь лет. По версии следствия, ребенок может проживать с отцом, 39-летним Алибековым Игорем Израиловичем, сообщает УФССП по Свердловской области.
В настоящее время ведется исполнительный розыск несовершеннолетнего ребенка на Урале.
Напомним, на бабушку семилетнего мальчика из Асбеста заведено уголовное дело. Следствие предполагает, что пожилая женщина похитила ребенка и увезла в Узбекистан.