В похищении собственного сына обвиняется свердловчанин

В розыск объявлен семилетний ребенок с Урала. Мальчик в настоящее время может проживать с отцом, которого разыскивает полиция.

Приставами объявлен розыск Алибекова Максима Игоревича. Мальчику семь лет. По версии следствия, ребенок может проживать с отцом, 39-летним Алибековым Игорем Израиловичем, сообщает УФССП по Свердловской области. В настоящее время ведется исполнительный розыск несовершеннолетнего ребенка на Урале. Напомним, на бабушку семилетнего мальчика из Асбеста заведено уголовное дело. Следствие предполагает, что пожилая женщина похитила ребенка и увезла в Узбекистан.