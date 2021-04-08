Болеют ли после прививки от коронавируса «Спутник V»

Также возможен вариант, когда человек после прививки уже сформировал крепкий иммунитет и не может заболеть ковидом, но сам является переносчиком инфекции. Нет никаких научных данных, подтверждающих, что носитель коронавирусной инфекции не может распространять вирус. Поэтому такой человек тоже должен соблюдать ограничения, чтобы не представлять опасности для окружающих.