Болеют ли после прививки от коронавируса «Спутник V»

Posted 8 апреля 2021, 14:05
Published 8 апреля 2021, 14:05
Modified 18 сентября 2022, 11:38
Updated 18 сентября 2022, 11:38
По данным поствакцинального наблюдения, отмечались редкие случаи заболевания коронавирусом у людей, которые прошли вакцинацию первой дозой, и единичные случаи — у тех, кто сделал уже две прививки. Об этом заявил Александр Гинцбург, директор центра, разработавшего «Спутник V».
Во всех случаях болезнь была перенесена легко всеми, кто заболел ковидом примерно через 10-12 дней после первой вакцинации. В редких случаях у этих пациентов температура поднималась выше 37,6 градуса. Однако у большинства заболевших присутствовали признаки ОРВИ: головная боль, небольшой кашель, субфебрильная температура. В основном эти симптомы проходили в течение 3-5 дней.
Отмечается, что у многих заболевших наблюдались потеря обоняния и вкуса и сильный насморк, схожий на аллергический ринит.
Врачи подтверждают, что заразиться ковидом из-за прививки нельзя, поскольку вакцина неживая. После прививки в течение определенного периода у человека формируется поствакцинальный иммунитет. В это время человек может заразиться коронавирусом когда угодно и где угодно, отмечают медики.
По данным третьей фазы клинических испытаний отечественной вакцины, эффективность «Спутника V» составляет 91,6%. Это означает, что есть люди, для которых прививка не сработала.
Ученые пока не готовы ответить, связана ли степень защищенности от ковида с количеством вырабатываемых при прививке антител. У одних пациентов вырабатывалось большое количество антител, у других — меньшее, а у некоторых и вовсе не сформировался иммунный ответ.
Медики утверждают, что эти проблемы характерны для всех прививок, используемых в мире. Ни одна вакцина не может защитить от заболевания на 100%. Но она гарантированно помогает избежать тяжелых форм болезни и летальных исходов.
Александр Гинцбург рассказал о том, что полностью защищенными от ковида считаются пациенты спустя три недели после получения двух доз прививки. При этом он отметил, что у молодых людей иммунный ответ формируется обычно быстрее — у пожилых на это уходит больше времени.
То есть, объяснил Гинцбург, если контакт с вирусом происходит до формирования полноценного иммунного ответа, то человек может легко заразиться.
Нередки случаи, когда пациенты принимают побочные эффекты от прививки за симптомы коронавируса. Чтобы подтвердить диагноз, нужно сдать мазок на ковид.
К побочным эффектам после вакцинации относят:
Обычно все эти симптомы появляются в течение первых суток после укола и исчезают на 2-3-й день. Но если признаки более выражены и человек чувствует себя очень плохо, лучше обратиться за помощью к медикам.
Ученые и врачи пока не накопили достаточных данных об оценке эффективности вакцинации, поэтому советуют продолжать соблюдать меры предосторожности даже тем, кто уже привился от ковида.
Между введением первого и второго компонента, а также спустя 21 день после второй дозы граждане должны продолжать носить маски, избегать массовых мероприятий, соблюдать социальную дистанцию. Такие предосторожности позволят организму сформировать стойкую защиту от вируса. Это особенно касается лиц старшего возраста, у которых иммунный ответ формируется дольше.
Также возможен вариант, когда человек после прививки уже сформировал крепкий иммунитет и не может заболеть ковидом, но сам является переносчиком инфекции. Нет никаких научных данных, подтверждающих, что носитель коронавирусной инфекции не может распространять вирус. Поэтому такой человек тоже должен соблюдать ограничения, чтобы не представлять опасности для окружающих.