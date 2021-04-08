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Posted 8 апреля 2021,, 11:06

Published 8 апреля 2021,, 11:06

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Дегтярев: ветераны ВОВ получат повышенные в 10 раз выплаты

8 апреля 2021, 11:06
В соответствии с распоряжением Михаила Дегтярева ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты, увеличенные в 10 раз. Соответствующий документ глава Хабаровского края подписал недавно.

По информации amurpress.ru, инвалидам и ветеранам ВОВ, а также войны с Японией будет выдано по 10 тыс. рублей. До этого базовая сумма региональной выплаты для ветеранов данной группы была всего 1 тыс. рублей. И лишь единоразово, в честь 75-летия Победы, выплату повысили.

Кроме того, по 3 тыс. рублей получат труженики тыла (их 2214). По 1 тыс. рублей выплатят детям военного времени. Их в Хабаровском крае больше 55 тысяч.

Кроме единовременной выплаты ко Дню Победы, в Хабаровском крае ветеранам предоставляют прочие меры соцподдержки. Им без очереди проводят квартирный телефон, обеспечивают протезами и протезно-ортопедической продукцией, каждый год осуществляют бесплатное обследование в учреждениях здравоохранения в порядке очереди, возмещают затраты на оплату услуг ЖКХ.

По мнению наблюдателей, сегодняшнее руководство края формирует системную работу, направленную на защиту интересов воинов, которые в свое время отдали долг Отечеству. Так, цель созданного недавно в Хабаровском крае Совета для защиты прав ветеранов — координировать деятельность ветеранских организаций с органами государственной власти.

Следует отметить, что сейчас в Хабаровском крае живет 365 ветеранов, непосредственно участвовавших в боевых действиях с фашистской Германией и Японией.

#Общество
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