Дегтярев: ветераны ВОВ получат повышенные в 10 раз выплаты

По информации amurpress.ru, инвалидам и ветеранам ВОВ, а также войны с Японией будет выдано по 10 тыс. рублей. До этого базовая сумма региональной выплаты для ветеранов данной группы была всего 1 тыс. рублей. И лишь единоразово, в честь 75-летия Победы, выплату повысили.