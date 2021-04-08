Заражение происходит в течение нескольких минут, после укуса клеща, зараженного вирусом. Насекомое может попасть на кожу в лесу или на садовых участках. Однако, заразиться могут даже взрослые и дети, не посещающие опасных мест. Клещей могут принести родственники или знакомые вместе с букетом цветов или ветками, на своей одежде. Также переносчиками насекомых являются животные, чаще всего — собаки и кошки. Вирус может попасть в организм, если расчесать место, куда впился клещ, или при втирании в кожу раздавленного инфицированного насекомого.