Клещевой энцефалит — это вирусное инфекционное заболевание, выражающиеся в острой форме. Оно воздействует на ЦНС и характеризуется лихорадкой, интоксикацией, поражением вещества, оболочек головного и спинного мозга. Повреждения организма зависят от степени тяжести повреждения нервной системы. В 2-3% случаев заражения, болезнь приводит к летальному исходу. Кроме того, вероятно образование осложнений (паралич, эписиндром, уменьшение уровня интеллекта), вплоть до инвалидности.
Заражение происходит в течение нескольких минут, после укуса клеща, зараженного вирусом. Насекомое может попасть на кожу в лесу или на садовых участках. Однако, заразиться могут даже взрослые и дети, не посещающие опасных мест. Клещей могут принести родственники или знакомые вместе с букетом цветов или ветками, на своей одежде. Также переносчиками насекомых являются животные, чаще всего — собаки и кошки. Вирус может попасть в организм, если расчесать место, куда впился клещ, или при втирании в кожу раздавленного инфицированного насекомого.
Заболеть можно, употребив сырое молоко коз, коров. Вирус может содержаться в продукте в период нападения клещей. Опасными могут быть и молочные продукты — сыр, творог, сметана, простокваша и тому подобные.
После попадания в организм, клещ впивается в кожу не сразу. Сперва он ищет мягкое место и двигается снизу вверх. Рекомендуется проводить осмотр, начиная с паховой области, под грудью, подмышками и за ушными раковинами.
Находясь на природе, следует использовать специальные аэрозоли для одежды. Кроме того, следует осматривать предметы гардероба каждые 15 минут.
Одним из самых опасных районов России по распространению клещей является Уральский Федеральный Округ. Именно поэтому специалисты подчеркивают, насколько важна прививка от клещевого энцефалита, особенно детям.
Прививку от клещевого энцефалита врачи рекомендуют ставить всем без исключения. В особенности детям, которые пребывают в зонах нападения клещей.
Вакцинация осуществляется следующим образом:
Существует и оперативный курс — когда промежуток времени между первой и второй инъекцией сокращается до двух недель. К такому способу медики прибегают, когда пациенту нужно в срочном порядке отправиться в опасный регион.
Выработка иммунитета против клещевого энцефалита требует двух недель, поэтому следует заранее перед выездом в неблагополучную территорию запланировать визит в медицинское учреждение и поставить вакцину. Особенно важна прививка детям.
Предварительно необходимо посетить врача-терапевта на предмет выявления противопоказаний. Как правило, делается общий анализ крови. Нельзя ставить вакцину людям с аллергическими реакциями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетикам обоих типов, лицам с обострениями хронических заболеваний, женщинам, пациентам с инфекционными заболеваниями (например, ОРВИ). Кроме того, запрещено прививать беременных и кормящих женщин.
Возможны побочные действия после вакцинации:
Как правило, такие симптомы проходят в течение двух-трех дней.
Правильнее всего начать вакцинацию заранее и таким образом, чтобы третья доза была получена к весне.
Прививка ставится под лопатку, либо в дельтовидную мышцу плеча. В России разрешено использование нескольких средств от клещевого энцефалита. Все имеют высокую эффективность, но не каждая из них подойдет для детей.
Безопасными для ребенка считаются:
Импортные вакцины схожи по составу и принципу действия с российскими. Сходство настолько сильное, что можно ставить первую дозу отечественным средством, а вторую — импортным.
Специалисты отмечают важность завершения первых двух этапов за две недели до планируемого посещения опасной зоны.
Во всех медицинских учреждениях Нижнего Тагила вакцинация ведется круглый год. По данным Роспотребнадзора, все 94 административные территории Свердловской области являются эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту.
Центральная городская больница № 1 на Вагонке
Прием производится в поликлинике по адресу Окунева, 30 кабинет 104. Врач принимает с понедельника по пятницу, с 8.00 до 16.00.
Городская поликлиника № 4 на Красном Камне.
Необходимо обратиться на сестринский пост на втором этаже здания или по телефону 8 (3435) 211 212.
В поликлинике имеется средство только для бесплатной прививки граждан старше 60 лет. Остальные могут приобрести вакцину за личные средства в аптеке медицинского учреждения.
Пациентов принимают на улице Новострой, 24. График приема: с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.00.
Городская поликлиника № 2 на Тагилстрое
Желающие могут обратиться по адресу Металлургов, 2б. Время работы прививочного кабинета с понедельника по пятницу с 8.00 до 14.00. Телефон 8 (34-35) 21-41-16, добавочный номер 2003.
В медицинском учреждении отметили, что в 2020 году в поликлинике был зарегистрирован один случай заболевания клещевым энцефалитом.
Демидовская городская больница в центре Нижнего Тагила
Прием производится по адресу Горошникова, 37 в кабинетах № 1 и № 6. В данном медучреждении проводится первичный осмотр терапевтом для получения направления. Затем тагильчан направляют в прививочный кабинет.
График работы с 12.00 до 16.00. В течение 30 минут после прививки пациент еще 30 минут находится под наблюдением врача, на случай противопрививочной реакции.
Врачи отмечают, что прививка от клещевого энцефалита защищает пациента в 95% случаев. Медики уточняют, что прививки ставится не «от клеща», а именно от энцефалита. Кроме него, насекомые могут передавать и другие заболевания, от которых данная прививка не поможет. Однако, вирусный энцефалит является самым опасным из них. По статистике, 6% клещей являются переносчиками каких-либо заболеваний (клещевой боррелиоз).
У инфицированных проявляются характерные признаки болезни: озноб и повышение температуры тела до 40 градусов. Человек ощущает сильные боли в области головы, ломоту в мышцах (вероятнее в области груди и в районе поясницы, а также конечностей).
Опасность заключается еще в том, что от энцефалита не существует специального лекарства для лечения. При заражении пациенту вводятся антибиотики и иммуномодулирующие препараты. Дальше вступает в борьбу уже иммунитет человека.
При укусе медики не рекомендуют пытаться достать клеща самостоятельно. Лучше всего обратиться в поликлинику или травмпункт. Снятое насекомое отправляется на исследование в лабораторию.
В случае, когда пациент вакцинирован, инфекция протекает намного легче и не несет за собой серьезных осложнений.
Принимая во внимание перечисленные факторы, врачи рекомендуют в качестве борьбы с клещевым энцефалитом именно профилактику, так как лекарства от него просто не существует.