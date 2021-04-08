Об изменении графика приема граждан сообщает ГИБДД Нижнего Тагила

До конца апреля 2021 года прием граждан по вопросам предоставления государственных услуг в РЭО ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское», расположенного на улице Огнеупорная, 83 в Нижнем Тагиле, будет осуществляться по следующему графику: