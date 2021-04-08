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Posted 8 апреля 2021, 06:20

Published 8 апреля 2021, 06:20

Modified 29 ноября, 17:44

Updated 29 ноября, 17:44

Об изменении графика приема граждан сообщает ГИБДД Нижнего Тагила

8 апреля 2021, 06:20
Об изменении до конца апреля 2021 года графика приема граждан по вопросам предоставления государственных услуг сообщают в РЭО ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

До конца апреля 2021 года прием граждан по вопросам предоставления государственных услуг в РЭО ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское», расположенного на улице Огнеупорная, 83 в Нижнем Тагиле, будет осуществляться по следующему графику:

Пн

9.00 — 18.00

Вт

9.00 — 18.00

Ср

9.00 — 18.00

Чт

12.00-21.00

Пт

9.00 — 18.00

Сб

9.00 — 18.00

Вс

выходной

В отделе пропаганды ГИБДД отметили, что по вторникам, четвергам и субботам поступает наибольшее количество обращений граждан для замены водительских удостоверений. Это стоит учитывать жителям, выбирая время посещения РЭО.

Данные услуги в любое удобное время можно получить в электронном виде через «Госуслуги». При использованием Единого портала предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам предоставляется 30% скидка на оплату госпошлины.

Напомним, в середине марта сменился номер телефона дежурной части ГИБДД Нижнего Тагила.

#Общество#Нижний Тагил#ГИБДД#Прием граждан
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